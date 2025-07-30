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19:00, 30 июля 2025 года На участке Орел – Арбузово восстановят прямое пригородное железнодорожное сообщение Поезда начнут курсировать уже 31 июля.





31 июля на участке Орел – Арбузово восстановят прямое пригородное железнодорожное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.



Это будут следующие поезда:

№6504 Арбузово – Орел отправлением в 21:22;

№6505 Орел – Арбузово отправлением в 3:30;

№6902 Льгов-1-Киевский – Орел отправлением со станции Арбузово в 11:47;

№6422 Льгов-1-Киевский – Орел отправлением со станции Арбузово в 15:00;

№6901 Орел –Льгов-1-Киевский отправлением в 14:34;

№6501 Орел – Арбузово отправлением в 8:38. Возобновить движение позволило открытие нового путепровода на участке Остапово — Михайловский Рудник. После июньской диверсии пригородные поезда ездили по укороченным маршрутам.





Артем Ежаков





