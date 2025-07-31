четверг 31.07.2025 17:16:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:30, 31 июля 2025 года

Орловский фермер наладил переработку чеснока на средства гранта

Сегодня он засеивает этой культурой 10 гектаров.



Фермер Алексей Кошелев в 2020-м году создал семейное предприятие – тогда чеснок был экзотикой для орловских полей. Сегодня он засеивает этой культурой 10 гектаров и за сезон собирает до 70 тонн урожая.

Для сортировки, обработки и сушки чеснока нужно специальное оборудование. Его фермеру помогла приобрести грантовая поддержка. Как результат – снизилось число нужных для найма рабочих и повысилась качество обработки. В этом году в регионе выдано 12 грантов "Агростартап". Общая сумма поддержки – свыше 150 миллионов рублей.

Алексей Кошелев – один из первых участников ассоциации "Народный фермер". Ее создали год назад по инициативе Минсельхоза России и губернатора области. Сейчас в составе больше сотни производителей. Ассоциация помогает фермерам с составлением документов и информированием о программах развития.


Владимир Маряшин
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.