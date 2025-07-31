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14:30, 31 июля 2025 года Орловский фермер наладил переработку чеснока на средства гранта Сегодня он засеивает этой культурой 10 гектаров.







Фермер Алексей Кошелев в 2020-м году создал семейное предприятие – тогда чеснок был экзотикой для орловских полей. Сегодня он засеивает этой культурой 10 гектаров и за сезон собирает до 70 тонн урожая.



Для сортировки, обработки и сушки чеснока нужно специальное оборудование. Его фермеру помогла приобрести грантовая поддержка. Как результат – снизилось число нужных для найма рабочих и повысилась качество обработки. В этом году в регионе выдано 12 грантов "Агростартап". Общая сумма поддержки – свыше 150 миллионов рублей.



Алексей Кошелев – один из первых участников ассоциации "Народный фермер". Ее создали год назад по инициативе Минсельхоза России и губернатора области. Сейчас в составе больше сотни производителей. Ассоциация помогает фермерам с составлением документов и информированием о программах развития.





Владимир Маряшин





