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17:50, 31 июля 2025 года Волонтеры Народного фронта навещают орловских детей войны Активисты приходят помочь по хозяйству и пообщаться с теми, кто застал страшные годы Великой Отечественной.







Волонтеры Народного фронта навещают орловских детей войны. Активисты приходят помочь по хозяйству и пообщаться с теми, кто застал страшные годы Великой Отечественной. Например, ребенку войны Валентине Заботкиной добровольцы помогают заботиться о клумбе.



Сегодня активисты НФ заботятся о пяти орловцах, на чью долю выпало военное время. Заходят волонтеры с теми же целями и к семьям участников СВО.





Елена Степовая





