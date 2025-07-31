Волонтеры Народного фронта навещают орловских детей войны
Активисты приходят помочь по хозяйству и пообщаться с теми, кто застал страшные годы Великой Отечественной.
Волонтеры Народного фронта навещают орловских детей войны. Активисты приходят помочь по хозяйству и пообщаться с теми, кто застал страшные годы Великой Отечественной. Например, ребенку войны Валентине Заботкиной добровольцы помогают заботиться о клумбе.
Сегодня активисты НФ заботятся о пяти орловцах, на чью долю выпало военное время. Заходят волонтеры с теми же целями и к семьям участников СВО.