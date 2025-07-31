Главная » Новости



12:00, 31 июля 2025 года Луганская семья наладила новую жизнь в Орловской области Кармазины уехали из Рубежного три года назад и поселились в Кривцово-Плота.







Семья Кармазиных из города Рубежное Луганской Народной Республики три года назад покинула свой дом, поврежденный осколками ракеты. Без газа и света они прожили в подвале больше месяца.



Новое место семья нашла в Кривцово-Плота Должанского района Орловской области. Селяне делали все, чтобы их новые соседи освоились на новом месте. Сегодня глава семьи Максим Кармазин – иерей, клирик монастыря святой Марии Магдалины. В соседних селах и деревнях он тоже проводит службы. Супруга Ирина работает в местном швейном цехе. Сын ходит на самбо, а дочь – занимается танцами.



В Кривцово-Плота Кармазины привезли семейную традицию – велозабег. Со временем он стал общим для всех селян.





Эльза Ахмедбекова





