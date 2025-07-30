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21:01, 30 июля 2025 года

Орловцы приспосабливаются к жизни без мобильного интернета

Начавшиеся вечером 25 июля перебои сохраняются и сегодня.



В Орловской области сохраняются ограничения мобильного интернета и услуг связи. Напомним, что неудобства первые абоненты заметили вечером 25 июля. Мера вызвана вопросами безопасности против беспилотников. При улучшении оперативной обстановки ограничения будут сняты.

Среди тех, по кому ощутимо ударили неудобства, – таксисты. Заказы теряются, а чтобы просто отменить рейс, водителям приходится искать точки доступа. Трудно стало и вызвать саму машину, а цены за поездку поднялись. Ряд магазинов табличками предупреждает посетителей только о наличном расчете.

Также поставлена задача по созданию дополнительных точек бесплатного Wi-Fi. Об этом ранее заявил губернатор Андрей Клычков.


Всеволод Трифонов
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