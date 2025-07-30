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19:50, 30 июля 2025 года Орловские полицейские изъяли из оборота почти 300 граммов наркотиков Орловские полицейские изъяли из оборота почти 300 граммов наркотиков.





В Орловской области подвели итоги профилактической акции "Мак". Она направлена на выявление наркопреступлений. За время проведения полицейские изъяли из незаконного оборота 289 граммов наркотиков. 68 из них — "синтетика". Остальное — гашиш и марихуана. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.



Всего удалось выявить 21 преступление и 27 административных правонарушений.



— Также выявлено и уничтожено 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 1600 квадратных метров, — рассказали в полиции.



Недавно в Мценске женщина попалась на хранении запрещенки и выращивании конопли.





Юлия Сабельникова





