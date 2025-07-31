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15:00, 31 июля 2025 года Жителей и гостей Орла порадуют ярмаркой брендов Она развернется 2 августа на аллее перед входом в городской парк.





2 августа жителей и гостей города приглашают на межрегиональную арт-ярмарку локальных брендов "Кладенец". Она развернется 2 августа с 10:00 до 20:00 на аллее перед входом в городской парк Орла. Свои изделия представят в том числе мастера из Курска, Белгорода, Брянска и Воронежа.



Для посетителей приготовили творческие выступления, выставку-продажу товаров региональных производителей, мастер-классы для взрослых и детей, благотворительные акции и торжественную презентацию коллекции премиальных орловских сувениров.



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Артем Ежаков





