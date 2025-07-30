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15:30, 30 июля 2025 года В Орле намерены ограничить движение на СИМ на узких улицах Власти разрабатывают правила для средств индивидуальной мобильности.



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В Орле разрабатывают правила для средств индивидуальной мобильности. Власти хотят ограничить движение на СИМ на узких улицах и запретить их использование на общественных территориях во время массовых мероприятий. Об этом говорили на заседании профильного комитета городского совета.



Меры направлены на обеспечение безопасности пешеходов, других участников движения и самих пользователей СИМ. Для этого планируют ограничить скорость и запретить движение в некоторых местах.



Заммэра Орла Алексей Степанов сообщил, что проект постановления об освобождении города от бесконтрольно припаркованных велосипедов, самокатов и других СИМ направлен в прокуратуру Орловской области и Советского района. Эксперты проверят его на соответствие закону.



Во время обсуждения депутаты предложили учесть благоустройство общественных территорий, чтобы пользователи СИМ могли передвигаться без помех. Например, в Северном районе рядом с Московским шоссе можно создать отдельные дорожки для СИМ.







Сергей Мерцалов





