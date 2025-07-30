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19:35, 30 июля 2025 года На рынке в Ливнах торговали свининой с антибиотиками В мясе обнаружили левамизол и диклофенак.



Фото: Юлия Сабельникова

В Ливнах обнаружили торговую точку, где продавали мясо с содержанием лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Прокуратура и Россельхознадзор проверили двух индивидуальных предпринимателей, которые торговали на центральном рынке Ливен. Лабораторный анализ показал нарушения качества в двух пробах. Оба производителя из Воронежской области.

— Эксперты выявили в двух пробах свинины остаточное количество антигельминтного средства левамизола, кроме того, в одной из проб был обнаружен диклофенак, являющийся нестероидным противовоспалительным препаратом, — сообщили в ведомстве. Также там отметили, что продукты с содержанием подобных препаратов негативно влияют на здоровье людей. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей.





Юлия Сабельникова





