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19:35, 30 июля 2025 года

На рынке в Ливнах торговали свининой с антибиотиками

В мясе обнаружили левамизол и диклофенак.

Фото: Юлия Сабельникова

В Ливнах обнаружили торговую точку, где продавали мясо с содержанием лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Прокуратура и Россельхознадзор проверили двух индивидуальных предпринимателей, которые торговали на центральном рынке Ливен. Лабораторный анализ показал нарушения качества в двух пробах. Оба производителя из Воронежской области.
— Эксперты выявили в двух пробах свинины остаточное количество антигельминтного средства левамизола, кроме того, в одной из проб был обнаружен диклофенак, являющийся нестероидным противовоспалительным препаратом, — сообщили в ведомстве.
Также там отметили, что продукты с содержанием подобных препаратов негативно влияют на здоровье людей. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей.


Юлия Сабельникова
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