На рынке в Ливнах торговали свининой с антибиотиками
В мясе обнаружили левамизол и диклофенак.
Фото: Юлия Сабельникова
В Ливнах обнаружили торговую точку, где продавали мясо с содержанием лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Прокуратура и Россельхознадзор проверили двух индивидуальных предпринимателей, которые торговали на центральном рынке Ливен. Лабораторный анализ показал нарушения качества в двух пробах. Оба производителя из Воронежской области.
— Эксперты выявили в двух пробах свинины остаточное количество антигельминтного средства левамизола, кроме того, в одной из проб был обнаружен диклофенак, являющийся нестероидным противовоспалительным препаратом, — сообщили в ведомстве.
Также там отметили, что продукты с содержанием подобных препаратов негативно влияют на здоровье людей. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей.