В Орловской области утвердили охотничьи лимиты на год
Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об утверждении лимита и установлении квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2025-го года до 1 августа 2026-го года.
Согласно приложению к документу, лимит на добычу лося в предстоящий год установлен в размере 139 особей, благородных оленей – 19 особей, пятнистых оленей – три особи, европейских косуль – 1169 особей, барсуков – 90 особей, рыси – одна особь.
С полной версией документа и всеми приложениями к нему можно ознакомиться на портале правительства региона.