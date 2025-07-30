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15:00, 30 июля 2025 года В Орловской области утвердили охотничьи лимиты на год Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об утверждении лимита и установлении квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2025-го года до 1 августа 2026-го года.



Согласно приложению к документу, лимит на добычу лося в предстоящий год установлен в размере 139 особей, благородных оленей – 19 особей, пятнистых оленей – три особи, европейских косуль – 1169 особей, барсуков – 90 особей, рыси – одна особь.



С полной версией документа и всеми приложениями к нему можно ознакомиться на портале правительства региона.









Артем Ежаков





