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8:00, 31 июля 2025 года В 2025 году в Орле отремонтируют 76 многоквартирных домов На это затратят 625,5 миллиона рублей.



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На заседании комитета горсовета по ЖКХ депутаты обсудили капитальный ремонт многоквартирных домов в Орле. Особое внимание уделили действиям городской администрации в рамках областной программы капремонта.



По постановлению об утверждении краткосрочного плана на 2024-2026 годы, Орел получит 2,5 миллиарда рублей на ремонт 1,3 миллиона квадратных метров жилья. В 2025 году в городе обновят 76 многоквартирных домов, потратив на это 625,5 миллиона рублей.



На данный момент отремонтировали 20 домов. Еще по семи заключены контракты на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



В этом году планируется обновить крыши пяти многоэтажек на сумму более 46 миллионов рублей. Работу завершили в четырех домах, в одном ремонт почти окончен.







Сергей Мерцалов





