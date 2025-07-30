В Орловской области назвали лучшие школы года

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14:29, 30 июля 2025 года
В Орловской области назвали лучшие школы годаВыбирали в городах и селах.
Губернатор Андрей Клычков список победителей и призеров регионального конкурса "Школа года Орловской области" 2025 года. Документ публикует портал правительства региона.
В номинации "Городская школа" победителем стала СОШ №24 города Орла. В призерах – орловский лицей №18 и СОШ №4 в Ливнах.
Среди сельских школ лучшей признали Дубовскую СОШ, призеры – Оптушанская СОШ и Звягинская СОШ.
Артем Ежаков
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