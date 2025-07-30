Орловский филиал РАНХиГС возглавил Александр Щеголев
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Фото: РАНХиГС
Исполняющим обязанности директора Среднерусского института управления – филиала Президентской академии назначен Александр Щеголев. Об этом сообщает пресс-служба учебного учреждения.
На этом посту Щеголев сменил Павла Меркулова, ставшего ректором Орловского государственного университета имени Тургенева.
Александр Щеголев – кандидат экономических наук, доцент, Почетный работник сферы образования Российской Федерации. В Президентской академии в Орле работает с 2006-го года, с 2013-го года и до текущего назначения занимал должность начальника управления научной работы.