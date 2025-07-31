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7:08, 31 июля 2025 года В Орле пройдет первый книжный фестиваль Гостей ждут в Литературном квартале и на Тургеневском бережке.



Фото: Анастасия Мельникова

5 августа в Орле состоится книжный фестиваль "Орел — литературная столица". Его проведут впервые. Мероприятия запланированы с 10 утра до 8 вечера на двух площадках: в Литературном квартале возле музея Тургенева и на Тургеневском бережке.



В 12:00 начнется выступление детского поэта-прозаика Марины Тараненко из Москвы. Весь день будет проходить выставка, презентация и продажа книг от издательств Орла, Москвы и ДНР.



Также мероприятия подготовили библиотека Бунина, Пришвинка и Орловский Дом литераторов. С побочной афишей можно ознакомится со ссылке.





Юлия Сабельникова





