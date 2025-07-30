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16:45, 30 июля 2025 года Болховчане отметили День района Народные гуляния прошли в городском парке.



Фото: газета "Болховские куранты"

Болховский район отметил 97-ю годовщину со дня образования и 82-ю годовщину освобождения от оккупации. Народные гуляния организовали в городском парке культуры и отдыха, сообщает пресс-служба областного правительства.



По традиции, в праздничный день наградили передовиков производства. Грамотами отметили сотрудников завода полупроводниковых приборов, хлебокомбината, учителей и медиков.

— За многолетний добросовестный труд на благо родного района и города были вручены Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Орловской области, областного совета, глав Болховского района и города Болхова, — пишет газета "Болховские куранты". В парке организовали культурную программу для детей и взрослых, на сцене выступили творческие коллективы, казаки угощали болховчан выпечкой с чаем в казачьем курене.





Юлия Сабельникова





