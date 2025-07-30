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10:44, 30 июля 2025 года Под Орлом фура насмерть сбила пешехода ДТП произошло на объездной в районе Знаменки.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орловской области пешеход погиб под колесами фуры. Авария случилась поздно вечером 29 июля на объездной неподалеку от Знаменки, сообщили в Госавтоинспекции.



46-летний мужчина шел в темноте вдоль проезжей части. Светоотражающих элементов на одежде не было.



- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения от которых скончался на месте аварии, - сообщили в ГАИ.



Всего за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 14 аварий, в четырех из них есть пострадавшие.





Юлия Сабельникова





