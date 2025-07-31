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8:45, 31 июля 2025 года Орловский священник окропил новобранцев святой водой Молодые солдаты приняли присягу.



Фото: Орловская митрополия

В воинской части 03013 города Орла новобранцы принесли присягу. Их благословил председатель епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, иерей Евгений Щенников.



Он обратился к молодым солдатам, подчеркнув важность служения Отечеству как проявления христианской любви и долга.

"Присягу нельзя считать просто формальностью, — сказал отец Евгений. — Это духовное обещание, данное перед Богом, Родиной и народом. Пусть Господь укрепит вас в верности, мужестве и чистоте сердца на протяжении всей службы". После церемонии отец Евгений окропил воинов святой водой и благословил каждого новобранца.







Сергей Мерцалов





