Орловский священник окропил новобранцев святой водой
Молодые солдаты приняли присягу.
Фото: Орловская митрополия
В воинской части 03013 города Орла новобранцы принесли присягу. Их благословил председатель епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, иерей Евгений Щенников.
Он обратился к молодым солдатам, подчеркнув важность служения Отечеству как проявления христианской любви и долга.
"Присягу нельзя считать просто формальностью, — сказал отец Евгений. — Это духовное обещание, данное перед Богом, Родиной и народом. Пусть Господь укрепит вас в верности, мужестве и чистоте сердца на протяжении всей службы".
После церемонии отец Евгений окропил воинов святой водой и благословил каждого новобранца.