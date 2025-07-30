В Орловском округе пройдет велопробег "Дорога Победы"
Он стартует от Некрасовской школы 2 августа.
Фото: архив
В Орловском округе состоится велопробег "Дорога Победы". Он стартует 2 августа в 10:00 от Некрасовской школы.
По информации администрации Орловского округа, участники проедут через поселок Стрелецкий, деревню Болотовские Дворы и поселок Биофабрика. Общая протяженность маршрута — 23 километра.
Регистрация участников будет проходить с 09:00 до 09:30 2 августа у Некрасовской школы. К участию приглашают орловцев и гостей старше 18 лет. Для этого необходимо подать предварительную заявку через соцсети администрации округа.
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