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17:30, 30 июля 2025 года В Орловском округе пройдет велопробег "Дорога Победы" Он стартует от Некрасовской школы 2 августа.



Фото: архив

В Орловском округе состоится велопробег "Дорога Победы". Он стартует 2 августа в 10:00 от Некрасовской школы.



По информации администрации Орловского округа, участники проедут через поселок Стрелецкий, деревню Болотовские Дворы и поселок Биофабрика. Общая протяженность маршрута — 23 километра.



Регистрация участников будет проходить с 09:00 до 09:30 2 августа у Некрасовской школы. К участию приглашают орловцев и гостей старше 18 лет. Для этого необходимо подать предварительную заявку через соцсети администрации округа.



(18+)







Сергей Мерцалов





