В поселке Знаменка под Орлом сгорел дачный дом

|
|среда 30.07.2025 09:41:44
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:34, 30 июля 2025 года
В поселке Знаменка под Орлом сгорел дачный домНа месте происшествия работали спасатели.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
29 июля в поселке Знаменка Орловского округа загорелся дачный дом. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты на двух единицах спецтехники.
По информации регионального МЧС, здание полностью выгорело изнутри. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара - неисправность электрооборудования.
За минувшие сутки орловские пожарные выезжали 13 раз: четыре – для тушения возгораний, девять – для оказания помощи жителям.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.