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19:17, 29 июля 2025 года В Знаменке произошла авария на сетях водоотведения Она случилась на улице Школьной.





В поселке Знаменка произошла авария на сетях водоотведения в районе дома №3А по улице Школьной. Об этом сообщил глава Орловского округа Александр Черных.



МУП "Ресурс" уже начало аварийные работы. Ориентировочно, они завершатся 1 августа.

"Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии и восстановить нормальное функционирование системы водоотведения. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации и временно принять необходимые меры", – заявил Черных.





Артем Ежаков





