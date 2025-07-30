В Орле мастер прихватил украшения клиентки на четверть миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело.
В Орле 23-летнего индивидуального предпринимателя – мастера по ремонту планшетов – заподозрили в краже золотых украшений у клиентки. Когда молодой человек ушел, женщина заметила пропажу цепочки, перстня и сережек на сумму 250 тысяч рублей.
Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по региону, украшения удалось найти в машине мастера. Он сознался в преступлении.
На время расследования парня отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит штраф, принудительные работы сроком до пяти лет или реальное лишение свободы на срок до шести лет.