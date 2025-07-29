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20:33, 29 июля 2025 года Орловцам одобрили купание в Светлой Жизни Вода в озере несколько недель не могла пройти проверку Роспотребнадзора.







Орловцам одобрили купание в Светлой Жизни. Вода в озере несколько недель не могла пройти проверку Роспотребнадзора по гигиеническим нормативам.



По состоянию на 24 июля оставались небезопасными для купания пляжи возле городского парка на реке Оке в Орле, на прудах в деревнях Кунач и Ловчиково в Глазуновском районе, в Неручанском водохранилище в Свердловском районе, на реке Липовец в деревне Юдинка Покровского района, на реке Мох в поселке Шаблыкино и Песочном пруду в Краснозоренском районе.



Сотрудники МЧС параллельно следят за тем, чтобы на водоемах не случилось трагедий, но призывают жителей региона соблюдать правила безопасности: купаться только в разрешенных местах, следить за детьми и ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом виде. Отдельно жителей региона призывают не заходить в водоем в самое жаркое время суток.





Елена Степовая





