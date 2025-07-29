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19:50, 29 июля 2025 года В Орловской области снизился уровень инфляции В июне этот показатель составил 10,21%.



Фото: Ольга Супонева

На Орловщине понизился годовой уровень инфляции. В июне она составила 10,21%. Это чуть выше, чем в целом по стране - сообщает филиал Центробанка Орловской области.



В первый месяц лета инфляцию потянуло вверх подорожание цен на услуги. При этом продукты за месяц не стали стоить дороже.



В ЦБ отметили, что планируемый уровень инфляции к 2026 году - 4 %.





Юлия Сабельникова





