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10:00, 30 июля 2025 года Орловские ветераны СВО осваивают ресторанное дело Открыть его помогла программа "Герои идут в бизнес".







В Орле ветераны СВО уверенно осваивают новое для себя дело – ресторанный бизнес. Открыть его помогла программа "Единой России" "Герои идут в бизнес". В меню – от стандартной пиццы до фирменных блюд



Сагател Погосян на передовой кормил сослуживцев, а на гражданке теперь готовит для своих земляков. Помогает с кухней и отвечает за новое оборудование боевой товарищ Сагатела Евгений Варламов. Они вместе принимали участие в операции "Поток". В баре работает Сергей Маслов, отслуживший два добровольческих контракта.



По программе "Герои идут в бизнес" ветераны получают консультации и новые знания от экспертов с многолетним стажем: как получить лицензию, как расставить мебель, как зарегистрировать вывески и многое другое.



Орловская область – первый участник проекта. Сегодня в регионе освоили предпринимательское дело 30 ветеранов СВО. Они попробовали себя в сельском хозяйстве, производстве, торговле и в ресторанном бизнесе.





Эльза Ахмедбекова





