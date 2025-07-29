Орловские силовики отработали уничтожение координаторов налета беспилотников

Учения прошли под руководством начальника регионального УФСБ Владимира Князькова.
Орловские силовики успешно отработали сценарий противодействия диверсионной группе. На учениях была смоделирована ситуация, когда противники координировали массовый налет беспилотников. Группу блокировали в заброшенном здании и ликвидировали условную угрозу.
Важность такой тренировки очевидна: с начала СВО над территорией региона сбито 787 дронов. Власти призывают орловцев оставаться бдительными и сообщать о подозрительных действиях по телефону доверия ФСБ: 8 (4862) 43-76-36.