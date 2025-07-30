Залегощенский сахарный завод ежесуточно делает 320 тонн продукта
Добиваться такой цифры помогают постоянная модернизация и привлечение кадров.
Залегощенский сахарный завод ежесуточно выпускает 320 тонн продукта. Он обеспечивает сахаром половину региона. Добиваться этого помогают постоянная модернизация и привлечение кадров.
Обновление продолжается и сейчас: на заводе устанавливают новые китайские центрифуги, а для соискателей открыты вакансии для электромонтеров, слесарей КИП, операторов производственных участков. Завод готов обучать новичков, а опытные сотрудники становятся наставниками.