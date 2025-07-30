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11:00, 30 июля 2025 года В Орле разработали первый в мире электрический инвамобиль Это проект транспорта с голосовым управлением для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.







В Орле разработали первый в мире электрический инвамобиль. Это проект транспорта с голосовым управлением для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



В данный момент разработка проходит модернизацию и тестируется на улицах города. Сейчас инвамобиль может достичь скорости до 40 километров в час.



Инвамобиль может заряжаться от обычной розетки. Пересаживаться с инвалидной коляски водителю не нужно: задние двери открываются автоматически, и человек заезжает без посторонней помощи в электромобиль, а так как он классифицируется как средство индивидуальной мобильности, регистрация в ГАИ не нужна.





Анна Вайсергисер





