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18:30, 29 июля 2025 года

На фасаде дома в Орле появился мурал "Песня о Буревестнике"

В городе уже готовы 11 из 15 монументальных работ.

Фото: портал Орловской области

В Орле на фасаде дома № 47А по улице Максима Горького появился новый мурал. Он посвящен поэме "Песня о Буревестнике" и самому Максиму Горькому. В рамках фестиваля "Орел - литературная столица России" уже готовы 11 из 15 монументальных работ.

Автором мурала стал орловский художник Владимир Кутников, известный под псевдонимом KUTYASTUNTER. На его картине Горький изображен на фоне бушующей стихии. Мурал выполнен в контрастных тонах и с выразительной графикой.

Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, региональных и городских властей. В проекте участвуют российские и зарубежные художники. Торжественное завершение фестиваля запланировано на День города — 5 августа.


Сергей Мерцалов
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