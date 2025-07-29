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19:00, 29 июля 2025 года Орловская прокуратура не поверила примирению матери и дочери Надзорное ведомство сумело доказать, что на мировую пенсионерку вынудили пойти угрозами.





Орловская прокуратура добилась признания незаконным постановления, которым прекращалось уголовное дело по статье об угрозе убийством – нетрезвая обвиняемая угрожала ножом пожилой матери.



Пенсионерка подала заявление о примирении и производство прекратили, однако выяснилось, что женщина пошла на мировую под угрозой насилия со стороны дочери, которая ранее уже восемь раз привлекалась за это к уголовной ответственности.



Теперь дело пересмотрит суд в новом составе.





Артем Ежаков





