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14:31, 29 июля 2025 года Кромской подросток ответит в суде за участие в террористической организации Прокуратура утвердила обвинение.





16-летний житель Кромского района Орловской области в скором времени узнает приговор по серьезной статье. Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.



Подростку вменяется то, что он осознанно через интернет вступил в ряды организаций, признанных террористическими и запрещенных на территории РФ. Кромчанин публиковал негативные высказывания о работе власти и призывал к ее насильственному свержению.



Также молодой человек нарисовал в общественном месте символику террористов и распространял идеологию неонацизма, рассказали в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК.



Свою вину кромчанин признал. Ему грозит от десяти до двадцати лет заключения.





Артем Ежаков





