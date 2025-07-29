В Орле поймали 18-летнего наркоторговца

Он прятал синтетические вещества в тайниках на берегу Оки.
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В Орле задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в торговле наркотиками. Молодой человек прятал их в тайниках на берегу реки Оки.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейские знали о причастности парня к незаконному распространению запрещенных веществ. Сведения подтвердились. У него изъяли три телефона, где нашли информацию о четырех закладках. Полицейские обнаружили эти тайники. В них хранились 4 грамма синтетического наркотика.
Возбуждено четыре уголовных дела. Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения.