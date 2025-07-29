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17:30, 29 июля 2025 года В Орле поймали 18-летнего наркоторговца Он прятал синтетические вещества в тайниках на берегу Оки.



Фото: архив

В Орле задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в торговле наркотиками. Молодой человек прятал их в тайниках на берегу реки Оки.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейские знали о причастности парня к незаконному распространению запрещенных веществ. Сведения подтвердились. У него изъяли три телефона, где нашли информацию о четырех закладках. Полицейские обнаружили эти тайники. В них хранились 4 грамма синтетического наркотика.



Возбуждено четыре уголовных дела. Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения.







Сергей Мерцалов





