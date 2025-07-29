Родственница украла у орловской пенсионерки почти 300 тысяч рублей
Подозреваемую установили по горячим следам.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области очередная пенсионерка лишилась своих накоплений. У женщины пропала крупная сумма: 272 тысячи рублей. Полицейские вычислили подозреваемую по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Выяснилось, что злоумышленницей оказалась 35-летняя супруга родственника пострадавшей. Она подменила банковскую карту на чужую, а карту пенсионерки забрала с собой.
— После этого женщина, знавшая пин-код, обналичила имевшиеся на счете родственницы деньги, — рассказали в ведомстве.
Орловчанка успела потратить 50 тысяч рублей. Остальное изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.