Главная » Новости



16:50, 29 июля 2025 года Родственница украла у орловской пенсионерки почти 300 тысяч рублей Подозреваемую установили по горячим следам.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области очередная пенсионерка лишилась своих накоплений. У женщины пропала крупная сумма: 272 тысячи рублей. Полицейские вычислили подозреваемую по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Выяснилось, что злоумышленницей оказалась 35-летняя супруга родственника пострадавшей. Она подменила банковскую карту на чужую, а карту пенсионерки забрала с собой.

— После этого женщина, знавшая пин-код, обналичила имевшиеся на счете родственницы деньги, — рассказали в ведомстве. Орловчанка успела потратить 50 тысяч рублей. Остальное изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.





Юлия Сабельникова





