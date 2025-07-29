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16:30, 29 июля 2025 года 2 августа в центре Орла выступят известные артисты и коллективы На площади Ленина пройдет фестиваль патриотической и фольклорной музыки "Русское утро".



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

2 августа с 18:00 до 22:00 на площади Ленина пройдет фестиваль патриотической и фольклорной музыки "Русское утро". Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.



Начнется мероприятие мотопробегом. Байкеры проедут по центральным улицам Орла с флагами Победы и России. Финишируют они на площади Ленина, где стартует концерт.



На сцене выступят известные артисты и коллективы: ансамбль танца "Славица", Владимир Вараксин из группы "Туризм", орловская кавер-группа Laga-Laga Band, Алексей Фролов из "Condor", Максим Захаров, звезда современной рок-музыки, Филипп Вейс и его группа "Период", а также народный артист Республики Крым Виктор Сорокин. Завершит фестиваль Николай Емелин, автор хита "Русь".





Сергей Мерцалов





