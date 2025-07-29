вторник 29.07.2025 16:01:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:30, 29 июля 2025 года

Испугавшись уголовного наказания, орловец погасил крупный долг по алиментам

Мужчина выплатил более миллиона рублей.

Фото: архив

Житель Мценска выплатил по алиментам в 1 миллион 100 тысяч рублей, опасаясь уголовного преследования. По решению суда он должен был ежемесячно перечислять треть дохода на содержание своих 9-летних дочерей-близняшек. Однако родительская ответственность его не тревожила.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области, судебный пристав неоднократно напоминал мужчине о необходимости погасить долг, но тот не торопился платить. Вместо этого он жил с арестованными банковскими счетами и имуществом, не имея возможности выезжать за границу. В итоге накопилась огромная задолженность.

Мужчину объявили в розыск и вскоре задержали. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Но должник не сделал выводов и продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

Это привело к уголовному делу по статье 157 УК РФ. Мужчина осознал, что единственный способ избежать наказания - это погасить долг. Он выплатил всю сумму и начал перечислять текущие алименты. Контроль за выплатами осуществляет судебный пристав.


Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.