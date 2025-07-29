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15:30, 29 июля 2025 года Испугавшись уголовного наказания, орловец погасил крупный долг по алиментам Мужчина выплатил более миллиона рублей.



Фото: архив

Житель Мценска выплатил по алиментам в 1 миллион 100 тысяч рублей, опасаясь уголовного преследования. По решению суда он должен был ежемесячно перечислять треть дохода на содержание своих 9-летних дочерей-близняшек. Однако родительская ответственность его не тревожила.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области, судебный пристав неоднократно напоминал мужчине о необходимости погасить долг, но тот не торопился платить. Вместо этого он жил с арестованными банковскими счетами и имуществом, не имея возможности выезжать за границу. В итоге накопилась огромная задолженность.



Мужчину объявили в розыск и вскоре задержали. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Но должник не сделал выводов и продолжил уклоняться от уплаты алиментов.



Это привело к уголовному делу по статье 157 УК РФ. Мужчина осознал, что единственный способ избежать наказания - это погасить долг. Он выплатил всю сумму и начал перечислять текущие алименты. Контроль за выплатами осуществляет судебный пристав.





Сергей Мерцалов





