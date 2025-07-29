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15:00, 29 июля 2025 года В Хотынце на обновление дворов потратили более четырех миллионов рублей Строители также займутся общественными территориями.







В Хотынце продолжается ремонт дворов. В этом году на их обновление выделено более 4 миллионов рублей. Строители также обновят общественные территории.



Как идет реконструкция улицы Батова? Что ждет парковую зону рядом с воинским захоронением? Ответы на эти вопросы знает наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





