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14:01, 29 июля 2025 года Родственники орловских бойцов СВО поехали в Карелию на поезде-отеле Также они посетят достопримечательности Ленобласти.



Фото: фонд "Защитники Отечества"

Члены семей участников спецоперации из Орловской области отправились в поездку на север России. Она организована на специальном поезде-отеле: там созданы комфортные условия для длительного путешествия. За несколько дней женщины увидят красоты Карелии, посетят Санкт-Петербург и Ленинградскую область: Выборг, парк "Монрепо", Екатерининский дворец и другие достопримечательности.



- Поездка организована в рамках совместного проекта "Своих не бросаем", государственного фонда "Защитники Отечества", ОАО "РЖД", Минобороны РФ, - рассказали в региональном фонде "Защитники Отечества".





Юлия Сабельникова





