В Орловской области тестируют новый российский мессенджер MAX
Бета-версия вышла 27 марта 2025 года.
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Орловщина тестирует новый российский мессенджер MAX от компании VK. Бета-версия стала доступна 27 марта 2025 года.
С его помощью можно общаться в личных и групповых чатах, совершать звонки с отличным качеством звука и видео. Также можно отправлять голосовые сообщения и файлы размером до 4 гигабайт.
В MAX есть поддержка мини-приложений и чат-ботов, а также возможности для компаний и разработчиков. Приложения доступны на iOS, Android, Windows, macOS и в браузере на web.max.ru. В будущем обещают интеграцию с "Госуслугами" и платежной системой. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".