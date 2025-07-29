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10:30, 29 июля 2025 года В Орловской области тестируют новый российский мессенджер MAX Бета-версия вышла 27 марта 2025 года.



Фото: архив

Орловщина тестирует новый российский мессенджер MAX от компании VK. Бета-версия стала доступна 27 марта 2025 года.



С его помощью можно общаться в личных и групповых чатах, совершать звонки с отличным качеством звука и видео. Также можно отправлять голосовые сообщения и файлы размером до 4 гигабайт.



В MAX есть поддержка мини-приложений и чат-ботов, а также возможности для компаний и разработчиков. Приложения доступны на iOS, Android, Windows, macOS и в браузере на web.max.ru. В будущем обещают интеграцию с "Госуслугами" и платежной системой. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов





