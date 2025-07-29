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10:00, 29 июля 2025 года Тургеневский праздник "Крылья любви" пройдет в Орле 3 августа Событие ждет гостей сразу на пяти площадках Дворянского гнезда. Публикуем афишу.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле 3 августа 2025 пройдет тургеневский праздник "Крылья любви". Он охватит пять площадок ландшафтного парка Дворянское гнездо. Публикуем афишу.



ГЛАВНАЯ СЦЕНА



В 11.00, еще до открытия, начнется выступление детского духового оркестра "Прометей". В 11.30 пройдет официальное открытие праздника.



Затем выступят воспитанники Орловской детской хореографической школы им. Панковой, артисты ОГАТ им. Тургенева в образах литературных героев Автора и Музы, споет Екатерина Нескина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, гостей ждет вокальный номер от Елизаветы Вдовиной.



С 11:45 начнется программа "Романсы и арии XVIII–XIX века".



С 12:10 начнется мастер-класс по историческим танцам от студии "Династия".



ПЛОЩАДКА "РОТОНДА"



С 12.00 до 13.00 программу представит Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль" им. Бахтина, орловцев ждет экскурс в прошлое "Этот удивительный XIX век": отрывки из произведений орловских писателей, стихи, песни. Будет работать фотозона.





ПЛОЩАДКА "ВОЛШЕБНЫЕ КУКЛЫ"



Она будет доступна с 12.00 до 13.00. Орловский областной театр кукол представит спектакль для самых маленьких, выставку кукол, а также можно будет научиться азам кукловодства.



ПЛОЩАДКА "ЛЕТНЯЯ БЕСЕДКА"



С 12.00 начнутся литературные посиделки. Гостей праздника ждет музыкально-литературная программа от Ульяны Безруковой (певица, автор детских музыкальных сказок), литературно-поэтическая программа от Анны Поповой, Андрея Елисеева и клуба "Шаг навстречу".



НИЖНИЙ ПАРК



Здесь программа тоже начнется с 12.00. Пройдет концерт Орловского русского народного хора им. Крепких, на лужайке с полудня до часу дня - игры и забавы от фольклорного ансамбля "Разноцветие".



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Ольга СУПОНЕВА





