Главная » Новости



12:04, 29 июля 2025 года В Орловском полесье пересчитали туристов За 2024 год национальный парк посетило более 80 тысяч человек.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Более 80 тысяч человек за год посетило национальный парк "Орловское полесье". О перспективах развития природной территории шла речь накануне, 28 июля, на совещании в областной администрации.



- Улучшение и качество турпродукта, который представлен сегодня в национальном парке, позволяет увеличивать количество посетителей, любителей экологического туризма. В 2024 году "Орловское полесье" посетило более 80 тысяч человек. Думаю, что это не максимальная цифра, которую может позволить парк. Важно совместно с федеральными структурами и сотрудниками национального парка продолжать эту работу, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Особой популярностью пользуются зимние экскурсии "В гости к зубрам" - туристы могут увидеть этих животных в естественной среде обитания. Сейчас популяция зубров в пределах парка насчитывает 823 особи.





Ольга СУПОНЕВА





