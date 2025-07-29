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12:04, 29 июля 2025 года

В Орловском полесье пересчитали туристов

За 2024 год национальный парк посетило более 80 тысяч человек.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Более 80 тысяч человек за год посетило национальный парк "Орловское полесье". О перспективах развития природной территории шла речь накануне, 28 июля, на совещании в областной администрации.

- Улучшение и качество турпродукта, который представлен сегодня в национальном парке, позволяет увеличивать количество посетителей, любителей экологического туризма.  В 2024 году "Орловское полесье" посетило более 80 тысяч человек. Думаю, что это не максимальная цифра, которую может позволить парк. Важно совместно с федеральными структурами и сотрудниками национального парка продолжать эту работу, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Особой популярностью пользуются зимние экскурсии "В гости к зубрам" - туристы могут увидеть этих животных в естественной среде обитания. Сейчас популяция зубров в пределах парка насчитывает 823 особи.


Ольга СУПОНЕВА
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