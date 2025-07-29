В Орловской области школьники-сироты будут бесплатно ездить в общественном транспорте
Новая мера соцподдержки уже начала действовать.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области школьники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили право на бесплатный прозд в общественном транспорте. Речь идет о городских и пригородных автобусах.
Новая мера соцподдержки уже начала действовать.
- Денежная выплата производится в размере 1 300 рублей в месяц. Заявление на выплату подается в орган социальной защиты населения законным представителем ребенка ежегодно не позднее 1 августа текущего года, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.