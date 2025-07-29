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9:30, 29 июля 2025 года В Орловской области школьники-сироты будут бесплатно ездить в общественном транспорте Новая мера соцподдержки уже начала действовать.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области школьники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили право на бесплатный прозд в общественном транспорте. Речь идет о городских и пригородных автобусах.



Новая мера соцподдержки уже начала действовать.



- Денежная выплата производится в размере 1 300 рублей в месяц. Заявление на выплату подается в орган социальной защиты населения законным представителем ребенка ежегодно не позднее 1 августа текущего года, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.















Ольга СУПОНЕВА





