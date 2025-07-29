Под Орлом девушка на "десятке" наехала не препятствие и перевернулась
Авария произошла ночью 28 июля.
Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области
28 июля в половине второго ночи на трассе "Орел-Ефремов" произошло ДТП, в котором пострадала 37-летняя женщина. Она ехала на автомобиле "ВАЗ-2110" со стороны Орла в направлении Ефремова. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, наехала на препятствие и перевернулась.
Как сообщили в управлении Госавтоинспекции, женщина получила травмы. На карете скорой помощи ее госпитализировали областную больницу.