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9:30, 29 июля 2025 года

Под Орлом девушка на "десятке" наехала не препятствие и перевернулась

Авария произошла ночью 28 июля.

Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

28 июля в половине второго ночи на трассе "Орел-Ефремов" произошло ДТП, в котором пострадала 37-летняя женщина. Она ехала на автомобиле "ВАЗ-2110" со стороны Орла в направлении Ефремова. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, наехала на препятствие и перевернулась. 

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции, женщина получила травмы. На карете скорой помощи ее госпитализировали областную больницу.



Сергей Мерцалов
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