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11:30, 29 июля 2025 года В Орле открылась выставка, где можно увидеть работы трех поколений семьи Рохлиных Экспозиция объединяет творчество трех поколений.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле в музее изобразительных искусств открылась выставка, которая объединяет творчество трех поколений семьи Рохлиных. Экспозиция включает около 80 работ Михаила Рохлина, легендарного театрального художника, и его сыновей Александра и Владимира.



Это уникальная возможность увидеть произведения этой талантливой династии, чья судьба неразрывно связана с культурной жизнью города. Михаил Рохлин оформил более 160 спектаклей в орловском театре. Его сыновья продолжили семейную традицию.



Выставка не только демонстрирует художественное наследие семьи, но и рассказывает историю орловского искусства второй половины XX века.





Всеволод Трифонов





