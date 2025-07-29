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9:55, 29 июля 2025 года В Орле освятили кресты и купола строящегося храма в честь Крестителя Руси Церемонию провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Фото: Орловская митрополия

В Орле в День памяти святого равноапостольного князя Владимира освятили кресты и купола строящегося храма в честь Крестителя Руси. Обряд провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он также передал храму икону Тихвинской Божией Матери.





Строительство началось год назад, 29 ноября 2024 года. По благословению митрополита Тихона, храм станет духовным центром для сотрудников Росгвардии и их семей.



Возведение идет при поддержке духовенства, властей региона, ведомства и благотворителей. В Орловской митрополии подчеркнули, что это место, где сотрудники Росгвардии и их близкие смогут молиться, находить поддержку и укреплять веру в служении Родине.







Сергей Мерцалов





