В Орле освятили кресты и купола строящегося храма в честь Крестителя Руси
Церемонию провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Фото: Орловская митрополия
В Орле в День памяти святого равноапостольного князя Владимира освятили кресты и купола строящегося храма в честь Крестителя Руси. Обряд провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он также передал храму икону Тихвинской Божией Матери.
Строительство началось год назад, 29 ноября 2024 года. По благословению митрополита Тихона, храм станет духовным центром для сотрудников Росгвардии и их семей.
Возведение идет при поддержке духовенства, властей региона, ведомства и благотворителей. В Орловской митрополии подчеркнули, что это место, где сотрудники Росгвардии и их близкие смогут молиться, находить поддержку и укреплять веру в служении Родине.