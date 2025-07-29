Главная » Новости



13:00, 29 июля 2025 года В деревне под Орлом прошел туристический фестиваль "В поход" В мероприятии участвовали активисты "Движения первых" из разных областей.







В деревне Легоща Кромского района Орловской области прошел туристический фестиваль "В поход", собравший более 300 участников из Орловской области и еще четырех регионов России.



Фестиваль включал в себя разнообразные активности. Участники посещали мастер-классы Орловской федерации туризма, учились ставить палатки, готовить еду на костре и ориентироваться на местности. Также они преодолевали пешие маршруты с препятствиями. Каждый этап проверялся на время и точность выполнения. Подробности – у Ольги Прилепской.





Ольга Прилепская





