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20:29, 28 июля 2025 года В Орловской области планируют создать точки бесплатного Wi-Fi Такая задача дана на фоне ограничений мобильного интернета и связи в регионе.





В Орловской области планируют создать точки бесплатного Wi-Fi. Такая задача дана на фоне ограничений мобильного интернета и связи в регионе из-за налетов беспилотников, заявил в рамках прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Поручение дал, чтобы отработать с операторами связи и стоимость услуги, и возможность развертывания сети бесплатного Wi-Fi на городских территориях, в сельских районах, в том числе на будущее. Хотя понимаю, что накрыть весь город и сельские районы, наверное, будет физически невозможно за короткое время". Напомним, что неудобства с доступом в сеть продиктованы обеспечением безопасности. Жители региона стали замечать проблемы вечером 25 июля. При улучшении оперативной обстановки ограничения будут сняты.





Артем Ежаков





