В Орловской области планируют создать точки бесплатного Wi-Fi

Напомним, что неудобства с доступом в сеть продиктованы обеспечением безопасности. Жители региона стали замечать проблемы вечером 25 июля. При улучшении оперативной обстановки ограничения будут сняты.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Поручение дал, чтобы отработать с операторами связи и стоимость услуги, и возможность развертывания сети бесплатного Wi-Fi на городских территориях, в сельских районах, в том числе на будущее. Хотя понимаю, что накрыть весь город и сельские районы, наверное, будет физически невозможно за короткое время".