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18:13, 28 июля 2025 года В Орловской области из-за атак беспилотников ограничили связь и мобильный интернет Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях подтвердил введение временных ограничений работы мобильного интернета и услуг связи. Жители региона стали замечать проблемы с доступом в сеть вечером 25 июля.

"Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются все необходимые действия, чтобы обезопасить инфраструктурные объекты и жителей области. Сейчас сложно представить свою жизнь и работу без мобильного интернета, но снова прошу отнестись к такому решению с пониманием. Безопасность Орловщины и каждого ее жителя – безусловный приоритет", – отметил губернатор. Клычков подчеркнул, что интернет и связь будут восстановлены после улучшения обстановки.





Артем Ежаков





