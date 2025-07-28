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21:05, 28 июля 2025 года Орловцам рекомендовали использовать Wi-Fi во время ограничения мобильного интернета Неудобства продиктованы безопасностью.







Ограничение мобильного интернета в Орловской области продиктовано безопасностью. Жители региона стали замечать проблемы с доступом в сеть вечером 25 июля, неудобства коснулись практически всех абонентов крупных операторов. Губернатор Андрей Клычков заверил, что интернет и связь будут восстановлены после улучшения обстановки, но власти уже планируют создать точки доступа к бесплатному Wi-Fi.



В ответах на претензии компании подчеркивают, что проблемы возникли по независящим от них причинам, и советуют воспользоваться Wi-Fi.



Напомним, что ограничения в работе мобильного интернета на Орловщине были введены еще в начале лета ВС РФ. Современные беспилотники часто используют именно мобильный интернет для ключевых функций. Он позволяет управлять ими на больших дистанциях, передавать видео и данные в реальном времени. Если доступ в интернет прервать – дроны теряют синхронизацию и управление.





Владимир Маряшин





