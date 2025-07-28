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16:50, 28 июля 2025 года Территорию вблизи главного фонтана Орла очистят от мусора и зарослей Место приведут в порядок в преддверии 5 августа.



Фото: Юлия Сабельникова

Внешний вид самого большого и красивого фонтана в Орле вызвал беспокойство горожан. Территория вблизи "Крыльев Орла" - в мусоре и траве.



- Все заросло, скоро фонтана не видно будет - сетуют прохожие.



В ситуации убедился лично и корреспондент "Вести-Орел". Некогда ухоженное место отдыха, которое посещает много местных жителей и гостей города, заросло растительностью, а у берега скопился мусор.



За комментарием "Вести-Орел" обратились в мэрию. Там пообещали, что ко Дню города ситуацию исправят.



- В срок до 5 августа будет очищена поверхность воды от мусора и растительности вблизи "Стрелки" , - сообщили в администрации Орла.



Очищать водную гладь от мусора и травы уже начали рядом с Тургеневским мостом.





Юлия Сабельникова





