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20:45, 28 июля 2025 года Православные орловцы отметили День Крещения Руси Божественную литургию в скиту новомучеников и исповедников российских возглавил митрополит Тихон.







28 июля православные отмечают Крещение Руси и вспоминают равноапостольного князя Владимира – именно он, лично приняв крещение в 988-м году, навсегда изменил духовную жизнь русского народа.



Божественную литургию в скиту новомучеников и исповедников российских возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. По окончании службы руководитель регионального исполкома Народного Фронта Владимир Филонов наградил главу Орловской епархии памятным нагрудным знаком, который вручается волонтерам и тем, кто активно помогает участникам СВО.



Также сегодня состоялся праздничный благовест "Слава Тебе, Боже!". В полдень в храмах Орловской области звучали колокола.





Юлия Опанасюк





