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8:00, 29 июля 2025 года В Орловской области отреставрировали Святой источник Ремонт всех построек комплекса в Колпнянском районе завершили на прошлой неделе.



Фото: газета Колпнянского района "За изобилие"

В Колпнянском районе Орловской области отреставрировали Святой Андреевский источник. На прошлой неделе завершили работы по восстановлению всех построек комплекса.



Мастер из Колпны создал уют и комфорт в святом месте. Полы и стены внутри помещений очистили, устранили поломки, заменили старые элементы. В крытой купальне установили новое ограждение и окно. Металлическую лестницу с перилами покрасили, а вдоль пешеходной дорожки высадили ряды молодых саженцев. Теперь Андреевский колодец радует глаз посетителей.





Сюда приезжают круглый год за чистой водой, чтобы окунуться в купель и помолиться об исцелении. Об этом сообщает районная газета "За изобилие".







Сергей Мерцалов





